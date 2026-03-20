Germania: aperte tutte le opzioni su Stretto di Hormuz

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cancelliere tedesco Friedrich Merz

Il governo tedesco mantiene aperte tutte le opzioni su una potenziale partecipazione della Germania alle misure di sicurezza nello Stretto di Hormuz

“Naturalmente, Ã¨ qualcosa che prenderemo in considerazione al momento opportuno. Non possiamo ne’ vogliamo speculare al riguardo in questa fase”, ha dichiarato un portavoce del ministero della Difesa all’agenzia di stampa Dts. ”Le Forze armate tedesche (Bundeswehr) possiedono diverse capacita’, che possono essere sfruttate per determinare come fornire supporto o persino intervenire.

Questo vale in generale e non necessariamente solo per un potenziale dispiegamento in Medio Oriente. Le discussioni sono in corso e il governo valuterÃ  come poter contribuire con le proprie capacita’ qualora se ne presentasse la necessita”’, ha aggiunto il portavoce.

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