Wsj: “Trump non vuole altri attacchi a impianti energetici iraniani”

Donald Trump non vuole altri attacchi ai siti e agli impianti energetici iraniani. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali il presidente era stato informato in anticipo del raid di Israele contro il giacimento di gas di South Pars, il più grande al mondo. Trump ha ritenuto l’attacco come un messaggio a Teheran in risposta al blocco dello Stretto di Hormuz. Secondo il commander-in-chief, l’Iran ha recepito il messaggio. Per questo ora – riferiscono alcuni funzionari americani – si oppone a ulteriori attacchi contro le infrastrutture energetiche iraniane.

Teheran: “Distruggeremo impianti energetici nemici se attaccate i nostri”

L’Iran ha avvertito che distruggerà l’industria petrolifera e del gas dei suoi vicini del Golfo, che considera interessi americani, se il suo settore energetico verrà nuovamente colpito. “Vi avvertiamo ancora una volta che avete commesso un grave errore attaccando le infrastrutture energetiche della Repubblica Islamica, e la nostra risposta è già in atto”, hanno annunciato le Guardie Rivoluzionarie in una dichiarazione diffusa dai media iraniani.

“Se ciò dovesse ripetersi, gli attacchi alle vostre infrastrutture energetiche e a quelle dei vostri alleati non si fermeranno finché non saranno completamente distrutte, e la nostra risposta sarà molto più severa degli attacchi di questa sera”.

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