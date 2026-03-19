Trump: ‘alleati piÃ¹ disponibili su Hormuz ma Ã© troppo tardi’

WASHINGTON, 19 MAR – “Gli alleati stanno diventando piÃ¹ disponibili” nel loro impegno sullo stretto di Hormuz ma “Ã¨ troppo tardi”. Lo ha detto Donald Trump durante un incontro nello Studio Ovale con la premier giapponese. ANSA

(askanews) – Un impegno condiviso da sei nazioni (Italia compresa) per consentire la riapertura in sicurezza dello Stretto di Hormuz. L’iniziativa Ã¨ stata annunciata oggi in una nota congiunta, sottoscritta oltre che da Roma dai leader di Regno Unito, Francia, Germania, Giappone e Paesi Bassi. Della questione, il primo ministro britannico Keir Starmer ha parlato anche con il segretario generale della Nato Mark Rutte, insieme al presidente francese Emmanuel Macron. Una missione – Ã¨ la linea del governo italiano – che perÃ² non puÃ² prescindere da una necessaria copertura delle Nazioni Unite.