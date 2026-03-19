Benevento, dimessa dall’ospedale: muore bimba di due mesi

Una neonata di due mesi Ã¨ morta all’ospedale San Pio di Benevento durante la notte

La piccola era giunta nel nosocomio mercoledÃ¬ sera per una crisi respiratoria, per poi essere dimessa. Una volta tornata a casa, le sue condizioni sarebbero peggiorate e, quando Ã¨ stata portata dai genitori nuovamente in ospedale, la bimba Ã¨ deceduta, probabilmente per arresto cardiaco.

Sull’accaduto la Procura ha aperto un fascicolo, in attesa che venga disposta l’autopsia.Â I genitori, che hanno anche una gemellina, hanno denunciato il fatto in questura. La squadra mobile ha subito acquisito la cartella clinica per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti alla morte. La salma della neonata Ã¨ stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale.

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