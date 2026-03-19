Argentina, Milei ufficializza il ritiro dall’OMS

Lâ€™Argentina Ã¨ fuori dallâ€™Organizzazione mondiale della SanitÃ

La decisione del Paese governato da Javier Milei Ã¨ stata ufficializzata a un anno esatto di distanza dalla notifica formale inviata dal presidente di Buenos Aires al segretario generale delle Nazioni Unite, depositario della Costituzione dell’Oms. Il 17 marzo 2025 Milei aveva inviato la lettera nella quale comunicava la scelta di uscire dallâ€™Oms: come previsto dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, il recesso Ã¨ entrato in vigore dodici mesi dopo la comunicazione ufficiale.

A rendere nota lâ€™uscita definitiva dallâ€™Oms Ã¨ stato il ministro degli Esteri Pablo Quirno su X. Milei aveva annunciato la decisione nel febbraio 2025, citando profonde divergenze con l’organizzazione nella gestione della pandemia di Covid-19.

Motivando la decisione, il governo aveva sostenuto che l’uscita dall’Oms avrebbe garantito maggiore flessibilitÃ nelle politiche sanitarie e un uso piÃ¹ autonomo delle risorse. Quirno, dal canto suo, ha assicurato che l’Argentina continuerÃ a promuovere la cooperazione internazionale in materia sanitaria attraverso accordi bilaterali e iniziative regionali, mantenendo “piena sovranitÃ e capacitÃ decisionale nelle politiche sanitarie”.

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