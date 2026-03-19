Ancona, rissa tra straniere con botte e morsi: tre in ospedale

Lite tra coinquiline, in tre finiscono all’ospedale

Tutto sarebbe nato dalla protesta di una ragazza che, all’interno dell’appartamento, non riusciva a studiare, forse per via dei rumori delle coinquiline. Nella serata di mercoledÃ¬, intorno alle 23, il personale sanitario di Ancona Ã¨ dovuto intervenire in un appartamento, in zona piazza d’Armi, ad Ancona, per soccorrere tre donne di origine africana al termine di un litigio, passato alle vie di fatto.

Le donne sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. L’ambulanza della Croce Gialla ha provveduto a trasferire una 28enne camerunense per alcune ferite al volto, ma anche per un’unghia di un dito presumibilmente strappata a morsi. Medicate anche le altre due ragazze, una con uno zigomo gonfio e l’altra per un problema ad un gomito. Sul posto, le volanti della questura di Ancona.

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