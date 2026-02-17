Torino, rissa a bastonate tra migranti in centro di accoglienza: 7 feriti

Una violenta rissa tra i componenti di due nuclei familiari, uno curdo e l’altro tunisino, Ã¨ scoppiata nella serata di domenica 15 febbraio 2026, all’interno del centro di prima accoglienza per migranti Casa Chantal di via Martiri della LibertÃ a Mathi (Torino).

I sanitari del 118 Azienda Zero hanno trasportato sette persone, in condizioni non gravi per i traumi subiti, negli ospedali di CiriÃ¨ e CuorgnÃ© (a seconda del nucleo familiare di cui facevano parte).

Secondo i primi rilievi dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale, che indagano sull’accaduto, sarebbero stati utilizzati bastoni e bombolette di spray urticante. Sono in corso le procedure per identificare tutte le persone che hanno partecipato all’accaduto e che, appunto, verranno denunciate per rissa.

Ãˆ stato escluso, invece, contrariamente a quanto pubblicato da diversi utenti dei social, l’utilizzo di armi da taglio. A provocare lo scontro sarebbero state questioni inerenti i giochi per i bambini. Il centro di accoglienza Ã¨ gestito dalla cooperativa Sanitalia.

www.torinotoday.it