Firenze, moschea a scuola. “La laicità vale solo per il Crocifisso?”

di Rossano Sasso (Futuro Nazionale con Vannacci) – Durante un collegamento video con un giornalista di mattino5 e alcuni militanti di Futuro Nazionale, in merito alla creazione di una piccola moschea all’interno dell’istituto “Sassetti-Peruzzi”di Firenze, si è palesata una insegnante.

Risentita per essere stata rimproverata poichè aveva appena gettato un mozzicone di sigaretta per terra davanti ai suoi alunni, ha iniziato a parlare di libertà di culto, di scuola laica e, infine, il solito ricorso alla tipica arma della sinistra: l’insulto.

Cara professoressa, parla di scuola laica e poi plaude alla moschea dentro la sua scuola? O il laicismo vale solo per il crocifisso che avete fatto togliere da tutte le aule?

Cara professoressa, la libertà di culto è tutelata sì dalla Costituzione, ma prima però occorrerebbe siglare l’intesa tra Stato e rappresentanti religiosi come previsto dall’art.8 della Costituzione e gli islamici non lo hanno mai fatto.

Cara professoressa, come può consentire che nella scuola avvenga una discriminazione nei confronti delle sue studentesse, visto che nella vostra piccola moschea c’è un divisorio con cui le ragazze vengono ghettizzate?

E infine, cara professoressa, dire “razzista, fascista di merda”, davanti ai suoi alunni, a dei ragazzi che la pensano diversamente da lei, rientra nel suo modello educativo?

Siamo stufi dell’arroganza dei professori comunisti e oggi pure filoislamici.

Lega, Fdi e Forza Italia, siete al Governo e consentite queste cose?

Ministro Valditara, che facciamo? Gli ispettori li mandiamo o ci sottomettiamo alla propaganda politica di professori e dirigenti scolastici di estrema sinistra?

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