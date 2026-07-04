Mattarella a Trump: ‘essenziale che Usa e Italia lavorino insieme’

“In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l’umanità, è essenziale che Washington e Roma, anche nell’alveo dell’Alleanza Atlantica e attraverso la partecipazione alle Nazioni Unite e agli altri consessi multilaterali, continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero”.

Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in occasione del duecentocinquantesimo anniversario dell’indipendenza americana.

“L’odierna celebrazione – sottolinea il capo dello Stato – appartiene alla storia degli Stati Uniti ma è divenuta nel tempo patrimonio condiviso di quanti si riconoscono nei princìpi di libertà, rappresentanza democratica e tutela universale dei diritti di ogni uomo, anche nel ricercare una vita dignitosa e felice”.

Mattarella aggiunge poi che “muovendo da questi ideali fondativi la Dichiarazione di Indipendenza del 1776 ha ispirato il percorso politico e civile degli Stati Uniti, come di molti altri popoli in ogni continente. Tali nobili sollecitazioni – rimarca – sono state e restano, inoltre, punto di riferimento di una visione delle relazioni tra gli Stati modellata sul diritto, sulla cooperazione e sul sostegno alle istituzioni internazionali sorte nella ripulsa delle tragedie del secolo scorso”. ANSA