Peter Thiel (Palantir) a Roma per conferenze sull’Anticristo, Ã¨ polemica

Peter Thiel, miliardario della Silicon Valley e creatore del gigante dellâ€™intelligenza artificiale applicata allâ€™intelligence e alla sorveglianza governativa, Palantir, sarÃ a Roma da lunedÃ¬ a mercoledÃ¬ per tenere un ciclo di quattro conferenze a tema “Anticristo biblico”. Ma Ã¨ mistero sulle riunioni, che si dovrebbero tenere a porte chiuse in una localitÃ sconosciuta.

Per gli eventi, organizzati dall’Associazione culturale Vincenzo Gioberti di Brescia, tutti i partecipanti sono stati selezionati rigorosamente e sono tutti opinion leader del mondo cattolico italiano. Da programma, le lezioni dovrebbero durare due ore, dalle 16 alle 18. I cellulari dovranno essere lasciati fuori dalla sala. Vietato fare foto e riprese: pena – per chi contravviene all’accordo di riservatezza – una multa fino a 10mila euro.

Proprio per l’ambiguitÃ delle conferenze e della presenza di Thiel in Italia, le opposizioni hanno presentato un’interrogazione parlamentare per chiarire se il magnate definito anche “il re della sorveglianza di massa” terrÃ incontri politici e di quale livello. Dal governo smentiscono qualsiasi incontro con Giorgia Meloni in questi giorni.

L’appellativo l’ha ottenuto proprio per la sua Palantir, lâ€™azienda tech statunitense specializzata nell’uso dellâ€™intelligenza artificiale applicata non solo allâ€™intelligence, ma in generale a tutti i sistemi operativi delle forze armate e allâ€™attivitÃ di sorveglianza dei governi. D’altronde, il nome non Ã¨ casuale: viene dai palantÃ­ri, le “pietre veggenti” della saga del Signore degli Anelli capaci di vedere eventi lontani, ma che nelle mani sbagliate rischiano di diventare malefiche.

“Ãˆ tra coloro che hanno spostato la fede nella tecnologia come forma di salvezza, una tecnologia che Ã¨ sempre piÃ¹ in mano a un ristretto numero di persone sempre piÃ¹ refrattarie al controllo democratico e alle responsabilitÃ sociali”, spiega Massimo Faggioli, docente in Ecclesiologia Storica e Contemporanea presso il Loyola Institute del Trinity College di Dublino.

“Thiel e gli altri magnati della tecnodestra come lui, sono tecno-fascisti nel senso che dicono: “la democrazia Ã¨ un impedimento al progresso dell’umanitÃ e il progresso tecnologico Ã¨ l’unica cosa che ci puÃ² salvare”. Insomma, hanno sostituito la tecnologia con Dio, del cattolicesimo Ã¨ rimasta solo la griglia”.

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