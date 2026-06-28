Il DNA non è il tuo destino

Dalla Cellula alla Longevità nell’era dell’Epigenetica – Bologna 12 e 13 Settembre 2026

Premesso che: “La diagnosi la fa sempre e solo il medico. In questo caso hai però un navigatore straordinario: l’unione fra biochimica, biofisica e intelligenza artificiale al servizio del professionista della salute.”

Due giornate internazionali di alta formazione su Epigenetica, Medicina Funzionale, Biologia Quantistica e Intelligenza Artificiale.

Due giornate riservate a professionisti come te: Medici, Biologi, Farmacisti, Nutrizionisti, Dentisti, Operatori della Salute interessati a partecipare perché tengono più al BIL che al PIL, e sanno che la clinica è cambiata.

Ogni giorno entrano nel tuo studio pazienti con quadri sempre più complessi che le analisi standard non spiegano. Stanchezza e infiammazioni croniche, disturbi del sonno, sindromi post-virali, sindromi da esposizione elettromagnetica, problemi di fertilità. La risposta non è nella genetica. È nell’epigenetica.

Perché un professionista del benessere come te dovrebbe partecipare?

Semplicemente perché in questi due giorni non soltanto potrai confrontarti con decine di altri autorevoli professionisti della Salute e del Benessere, ma perché scoprirai strumenti concreti per andare oltre i parametri standard — mappando oltre 800 fattori epigenetici in 12 minuti, con protocolli applicabili in ambulatorio già dal lunedì mattina.

Cosa porterai nel tuo studio da lunedì mattina?

Un metodo diagnostico integrativo

Non teoria: un protocollo. Impari a integrare la valutazione epigenetica nella pratica clinica quotidiana, con casi reali e discussioni su come gestirli ambulatorialmente.

Protocolli nutraceutici di precisione Smetti di prescrivere integratori a caso. Con 800+ marker epigenetici mappati. sai esattamente cosa manca, cosa è in eccesso e cosa va modulato, con quali molecole e in quale dose.

L’asse intestino-cervello in clinica

Microbiota, nervo vago, PNEI, neurosviluppo: tutto collegato. Scopri come il microbiota alterato genera ansia, depressione e nebbia cognitiva, e come intervenire in modo mirato.

Energia cellulare e longevità

DNA mitocondriale, telomeri, stress ossidativo: i marcatori biologici che predicono l’invecchiamento e le patologie degenerative. Imparerai a leggerli e a rallentarli concretamente.

Modulazione epigenetica pratica

Ogni relazione include protocolli applicabili: alimentazione, nutraceutica, biofisica, gestione dello stress, riduzione dell’esposizione tossica. Esci con strumenti concreti da usare il giorno dopo.

IL CORSO

IL DNA NON E’ IL TUO DESTINO

Corso Internazionale di Aggiornamento Teorico/Pratico su Epigenetica, Biologia Quantistica e AI. Si terrà Sabato 12 Settembre a The Sydney Hotel · 09:00–18:30 ·

IL CONGRESSO

Dalla Cellula alla Longevità

XXVII Congresso Internazionale 2026. Medicina Funzionale, Esposoma.

Si terrà domenica 13 settembre all’Hotel Savoia Regency · 09:00–18:00 ·

Riceverai, un Attestato di partecipazione; l’accesso a un network di professionisti protagonisti del Benessere in tutta Italia e nel mondo; e la Formazione continua nell’Accademia 2026/2027.

Per accreditarti (fallo subito perché i posti sono contingentati), Per vedere il Programma completo; Per conoscere i Relatori e le quote di partecipazione, vai sul sito:

https://epinutracell.com/events/evento-bologna-2026/

Se vuoi saperne di più puoi contattare la Segreteria Organizzativa

Al Telefono / WhatsApp 331.7212974 – 345.7146858

Oppure via Email bologna2026@upainucformazione.it

Il nuovo standard è LA MEDICINA DELLE 4P

Preventiva PRIMA CHE ACCADA Predittiva PRIMA CHE PEGGIORI Partecipativa PAZIENTE COINVOLTO Personalizzata SU MISURA

Armando Manocchia