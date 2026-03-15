Ex vicedirettore di Tg arrestato per pedofilia, fermata anche la compagna

di Roberta Damiata – Un profilo professionale di alto livello, costruito tra giornalismo televisivo e incarichi di vertice nella comunicazione aziendale. Dietro quella carriera, secondo gli investigatori, si nascondeva perÃ² una realtÃ inquietante.Â Un giornalista di 52 anni Ã¨ stato arrestato dai carabinieri con lâ€™accusa di pedofilia. Insieme a lui Ã¨ finita in manette anche la compagna, unâ€™insegnante di 48 anni residente nel Trevigiano.

Lâ€™indagine, coordinata dalla Procura di Roma, Ã¨ partita dalla denuncia presentata dal padre della ragazza di 16 anni figlia della donna arrestata. Nei telefoni della coppia gli investigatori hanno trovato immagini e video ritenuti inequivocabili, tra le vittime ci sarebbero proprio lâ€™adolescente e due bambini molto piccoli, nipoti della donna. I nomi dei due arrestati non sono stati resi pubblici per evitare qualsiasi possibilitÃ di identificare i minori coinvolti.

Carriera tra tv e aziende pubbliche

Lâ€™uomo arrestato Ã¨ un giornalista con un percorso professionale di primo piano. Dopo gli inizi come inviato, nel giro di pochi anni era arrivato alla vice direzione di un telegiornale nazionale. Successivamente aveva lasciato il mondo dellâ€™informazione per assumere incarichi di rilievo nella comunicazione di una grande azienda energetica a partecipazione pubblica. PiÃ¹ recentemente lavorava nel settore della comunicazione per una societÃ privata. Un curriculum di alto profilo che, almeno allâ€™apparenza, non lasciava immaginare lâ€™inchiesta che oggi lo vede al centro di accuse gravissime.

Il sospetto di una rete piÃ¹ ampia

Il 52enne Ã¨ stato fermato dai carabinieri nella sua abitazione romana. Nello stesso momento la compagna, insegnante di 48 anni, Ã¨ stata arrestata nel Trevigiano per gli stessi reati. Secondo chi indaga, la vicenda potrebbe non esaurirsi con la responsabilitÃ della coppia. Gli investigatori stanno infatti verificando se lâ€™uomo possa essere collegato a un giro piÃ¹ ampio di pedofilia. Unâ€™ipotesi ancora al vaglio, che potrebbe portare a nuovi sviluppi investigativi.

Le immagini trovate nei telefoni

Durante le perquisizioni i carabinieri hanno sequestrato i dispositivi elettronici della coppia. Allâ€™interno dei telefoni e dei computer sono stati trovati numerosi file fotografici e video con minori. Tra il materiale, secondo gli inquirenti, comparirebbero anche immagini della figlia sedicenne della donna e di due nipoti piccoli, bambini di cinque e otto anni affidati talvolta alla zia dal fratello, che sarebbe stato completamente ignaro di quanto stava accadendo. Gli investigatori hanno inoltre rinvenuto centinaia di altri contenuti pedopornografici scaricati dalla rete.

La denuncia

A far emergere la vicenda Ã¨ stata proprio la ragazza di 16 anni. Lo scorso novembre, durante un breve soggiorno in Veneto nella casa della madre, la giovane avrebbe scoperto sul computer alcune immagini che la ritraevano di nascosto. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le fotografie sarebbero state scattate mentre la ragazza faceva la doccia, mentre si trovava nella vasca da bagno oppure mentre dormiva. Sconvolta da quanto visto sullo schermo, la ragazza ha raccontato tutto al padre. Lâ€™uomo si Ã¨ rivolto immediatamente ai carabinieri, facendo scattare lâ€™indagine.

I messaggi e i video scambiati tra i due

Le verifiche sui telefoni avrebbero fatto emergere una dinamica definita dagli inquirenti “morbosa”. Nei messaggi scambiati in chat la donna avrebbe inviato allâ€™uomo foto e video dei minori, accompagnandoli con commenti espliciti. In una conversazione, secondo gli atti dellâ€™indagine, la donna avrebbe scritto: “Hai visto come gli piaceva?”. Il giornalista rispondeva con toni compiaciuti, suggerendo nuove pose o ulteriori “giochi”. Gli investigatori ipotizzano che fosse la donna a realizzare molte delle immagini, in alcuni casi fotografando la figlia di nascosto, in altri filmando i nipotini mentre facevano il bagno o la doccia.

Le indagini

Le presunte violenze sarebbero andate avanti per circa un anno e mezzo, tra giugno 2024 e novembre scorso. Dopo la denuncia del padre della sedicenne, i carabinieri hanno avviato accertamenti con la massima rapiditÃ . I minori coinvolti sono stati ascoltati in audizione protetta con lâ€™assistenza di specialisti. Tutti i dispositivi elettronici della coppia sono stati sequestrati e analizzati. Dalle verifiche, almeno per il momento, non sono emersi elementi che indichino la diffusione online delle immagini dei minori. Il materiale, secondo gli investigatori, sarebbe rimasto nella disponibilitÃ della coppia.

Il futuro dellâ€™inchiesta

Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire con precisione la destinazione di tutte le immagini archiviate dallâ€™uomo e di capire se esistano eventuali collegamenti con altre persone o circuiti illegali. Nel frattempo la sedicenne Ã¨ stata affidata stabilmente al padre.

Durante le indagini Ã¨ stata seguita da unâ€™Ã©quipe di psicologi per affrontare le conseguenze di quanto avrebbe subito. L’inchiesta della Procura di Roma Ã¨ ancora nelle fasi iniziali e potrebbe portare a ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

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