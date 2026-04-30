Violenza sessuale su cinque ragazzi, chiesti 12 anni per un bengalese

Dodici anni e quattro mesi di reclusione. È questa la pena chiesta dal pubblico ministero Elettra Consoli per un cittadino bengalese di 39 anni, residente ad Agrigento, accusato di violenza sessuale aggravata e minacce nei confronti di cinque giovani connazionali. Il processo è in corso davanti al giudice per le udienze preliminari Michele Dubini, che ha rinviato al 22 maggio per l’arringa difensiva dell’avvocato Salvatore Pennica. La pena richiesta è ridotta per effetto del rito abbreviato scelto dalla difesa.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe approfittato della condizione di fragilità di cinque ragazzi bengalesi giunti in Italia senza familiari, conquistandone la fiducia offrendosi di aiutarli e ospitandoli nella propria abitazione o in locali nelle vicinanze. I fatti contestati si sarebbero verificati tra marzo e dicembre 2024. Le vittime sono cinque giovani di età compresa tra i 17 e i 25 anni: un 23enne, un 22enne, un 17enne, un 24enne e un 18enne.

In particolare, l’imputato avrebbe attirato i ragazzi con vari pretesti – la riparazione di un motorino, l’aiuto per prendere piante o vasi da un magazzino, inviti a cena – per poi costringerli con violenza, minacce e intimidazioni a subire abusi sessuali. In un caso, secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbe fatto bere alcol a una delle vittime per ridurne la capacità di difesa. In altre circostanze avrebbe usato la forza fisica per bloccare i ragazzi e costringerli a subire violenze.

L’accusa contesta anche un episodio di minacce avvenuto il 21 gennaio 2025, quando l’uomo avrebbe intimidito uno dei ragazzi che era stato convocato in questura come persona informata sui fatti, intimandogli di non denunciare e di convincere gli altri a ritirare le denunce, minacciandolo che “chi testimoniava in Italia, poi moriva per impiccagione”. L’imputato si trova adesso in cautelare in carcere.

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