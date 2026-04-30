Famiglia nel bosco, Corte d’Appello dell’Aquila rigetta ricorso dei genitori

Per il momento i tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham restano nella casa famiglia a Vasto, in provincia di Chieti

A decidere sull’eventuale ricongiungimento sarà il Tribunale dei minori. “La Corte d’Appello non ha rigettato, ha rimesso al Tribunale per i minorenni” precisa l’avvocata Danila Solis, che con Marco Femminella difende i coniugi della famiglia nel bosco. I due gemelli di sei anni e la bimba di otto continueranno a incontrare la madre durante le ore diurne, pur restando affidati alla struttura che li ospita dallo scorso 20 novembre.

Garantire istruzione adeguata e socializzazione

I giudici della Corte hanno sottolineato la necessità di garantire ai bambini un adeguato livello di istruzione e una corretta socializzazione, elementi ritenuti carenti nel contesto di isolamento in cui viveva il nucleo familiare. Nonostante siano stati riconosciuti alcuni progressi nel percorso intrapreso dai genitori.

Già presentati nuovi ricorsi

I difensori della coppia hanno già presentato nuovi ricorsi per chiedere nuovamente il riavvicinamento dei figli, sostenendo il diritto della famiglia a restare unita, nel rispetto delle diverse scelte di vita. La magistratura ha però ribadito la priorità del diritto dei minori alla scolarizzazione e alla crescita in un ambiente sociale idoneo. Il consulente del tribunale ha confermato giorni fa l’incapacità genitoriale dei due genitori.

www.tgcom24.mediaset.it