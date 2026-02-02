Violenze sessuali su minori on line, due arresti e 4 indagati

MILANO, 02 FEB – Sei indagati in totale per “violenza sessuale on line ‘a distanza’ ai danni di minori”, fenomeno noto come “live distant child abuse”, e due uomini di 47 anni e 31 anni arrestati nelle province di Trento e Reggio Calabria per “detenzione e divulgazione di ingente materiale pedopornografico”.

E’ l’esito di un’inchiesta della Procura di Milano, condotta dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia Postale. Lo comunica il procuratore di Milano Marcello Viola. (ANSA)

