Zelensky incontra Reza Pahlavi

“Ho incontrato il Principe ereditario iraniano in esilio Reza Pahlavi a Parigi. Abbiamo discusso in dettaglio della situazione in Iran e nella regione, nonchÃ© dell’operazione americana contro il regime terroristico”. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X dando notizia dell’incontro avvenuto oggi a Parigi con il figlio dell’ultimo SciÃ .

“Il principe e il suo staff mi hanno riferito i segnali che stanno ricevendo dall’interno del Paese. La presidenza del regime ha effettivamente subito perdite significative ed Ã¨ importante che il regime iraniano non prevalga e che il popolo iraniano goda di sicurezza e di maggiori opportunitÃ per determinare il proprio destino. Abbiamo discusso di come la pressione internazionale e gli sforzi congiunti possano contribuire a questo scopo”, scrive Zelensky.

“L’Ucraina desidera ardentemente un Iran libero, che non collabori con la Russia e non destabilizzi il Medio Oriente, l’Europa e il mondo intero”, aggiunge. “Sono grato al Principe ereditario per la sua chiara enfasi sul sostegno alla sovranitÃ e all’integritÃ territoriale dell’Ucraina. I nostri team – conclude – rimarranno in contatto”.

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