Zelensky incontra Reza Pahlavi

“Ho incontrato il Principe ereditario iraniano in esilio Reza Pahlavi a Parigi. Abbiamo discusso in dettaglio della situazione in Iran e nella regione, nonchÃ© dell’operazione americana contro il regime terroristico”. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X dando notizia dell’incontro avvenuto oggi a Parigi con il figlio dell’ultimo SciÃ .
“Il principe e il suo staff mi hanno riferito i segnali che stanno ricevendo dall’interno del Paese. La presidenza del regime ha effettivamente subito perdite significative ed Ã¨ importante che il regime iraniano non prevalga e che il popolo iraniano goda di sicurezza e di maggiori opportunitÃ per determinare il proprio destino. Abbiamo discusso di come la pressione internazionale e gli sforzi congiunti possano contribuire a questo scopo”, scrive Zelensky.
“L’Ucraina desidera ardentemente un Iran libero, che non collabori con la Russia e non destabilizzi il Medio Oriente, l’Europa e il mondo intero”, aggiunge. “Sono grato al Principe ereditario per la sua chiara enfasi sul sostegno alla sovranitÃ e all’integritÃ territoriale dell’Ucraina. I nostri team – conclude – rimarranno in contatto”.
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Ukrainian President Volodymyr Zelensky met today in Paris with the Exiled Crown Prince of Iran Reza Pahlavi, amid the ongoing war in the Middle East between Iran, Israel, and the United States. pic.twitter.com/TqWjBxsbDI
â€” OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2026