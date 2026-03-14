Il Primo Ministro belga Bart De Wever ha auspicato sabato 14 marzo un accordo tra l’Unione Europea e la Russia per porre fine alle sanzioni economiche imposte a seguito del conflitto con l’Ucraina

L’Unione Europea non Ã¨ attualmente in grado di costringere la Russia a desistere dalla sua guerra contro l’Ucraina e dovrebbe ricevere un mandato dai suoi Stati membri per negoziare con Mosca, ha dichiarato sabato 14 marzo il Primo Ministro belga Bart De Wever.

“Dato che non siamo in grado di minacciare (il presidente russo Vladimir) Putin inviando armi all’Ucraina e non possiamo strangolarla economicamente senza il sostegno degli Stati Uniti, rimane un solo metodo: raggiungere un accordo“, ha dichiarato il conservatore fiammingo in un’intervista al quotidiano belga L’Echo.

Ritiene che piegare la Russia sarebbe possibile solo con il “100% di sostegno da parte degli Stati Uniti”.Â Â«Ma non sono affatto a favore dell’Ucraina. A volte penso che siano piÃ¹ vicini a Putin che al presidente ucraino Volodymyr ZelenskyÂ», ha continuato Bart De Wever.

Â«Senza un mandato per andare a Mosca a negoziare, non saremo al tavolo delle trattative dove gli americani spingeranno l’Ucraina ad accettare un accordo. E posso giÃ dire che sarÃ un cattivo accordo per noiÂ», ha affermato.

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