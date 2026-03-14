Iran, Trump: “Il regime cadrà, ma non subito”. Taglia su Mojtaba Khamenei

Gli Stati Uniti piazzano una taglia da 10 milioni di dollari su Mojtaba Khamenei, nuova Guida Surpema dell’Iran, e sugli altri big del regime

La guerra con Teheran passa anche e soprattutto per l’acquisizione di informazioni fondamentali, elemento indispensabile per continuare l’operazione Epic Fury. Gli Stati Uniti offrono ricompense fino a 10 milioni. La lista dei ‘most wanted’ non comprende solo Khamenei. In un post pubblicato dall’account ‘Reward for Justice’, collegato al Dipartimento di Stato americano, accanto al figlio dell’ayatollah Ali Khamenei figurano il capo del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale Ali Larijani, il ministro dell’Intelligence Esmail Khatib e quello dell’Interno, Eskandar Momeni.

“Queste persone comandano e dirigono vari reparti dei Guardiani della Rivoluzione, che pianificano, organizzano e mettono in atto atti terroristici in tutto il mondo”, il messaggio. “Se disponete di informazioni su questi o altri leader chiave dei Guardiani della Rivoluzione – si aggiunge – inviatecele tramite la nostra linea dedicata basata su Tor o tramite Signal. Le vostre informazioni potrebbero darvi diritto al trasferimento e a una ricompensa”.

“Il regime cadrà, colpiremo duro la prossima settimana”

Per Trump, il regime si sgretolerà. “Abbiamo cancellato la leadership dell’Iran per due volte. La seconda volta, si stavano riunendo per scegliere la Guida. Ora sono alla ricerca del leader per la terza volta: dicono sia il figlio di Khamenei, ma nessuno sa dove sia”, aggiunge il presidente americano, convinto che il regime in Iran cadrà, “ma forse non immediatamente”.

n rovesciamento del potere da parte del popolo in Iran si verificherà “probabilmente”, ma “forse non subito”. Pasdaran e militari “vanno in giro con le mitragliatrici, uccidono e dicono ‘tutti quelli che manifestano, vi prenderemo per strada’, penso che sia un grosso ostacolo da superare per le persone che non hanno armi”. Il quadro potrebbe cambiare a breve: “Li colpiremo molto duramente nel corso della prossima settimana”, anticipa Trump. Il presidente dice e ripete che la guerra potrebbe finire rapidamente. Quando? “Deciderò a pelle”. ADNKRONOS