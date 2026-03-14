Firenze, relazione con alunna 16enne: sospeso professore

Una relazione tra una studentessa sedicenne e un insegnante del suo istituto sarebbe emersa nei giorni scorsi durante una gita scolastica, secondo quanto riporta La Nazione. La vicenda riguarderebbe uno dei piÃ¹ grandi istituti superiori dell’area fiorentina e avrebbe coinvolto un docente di lettere della scuola, che ricopriva anche un incarico di collaborazione con la dirigenza scolastica.

Secondo quanto appreso, si legge sul quotidiano, la situazione sarebbe venuta alla luce dopo che sul telefono della ragazza la madre avrebbe trovato messaggi e video che documenterebbero il rapporto tra la studentessa e il professore. Da lÃ¬ la segnalazione che ha fatto emergere la vicenda e che avrebbe portato a una prima verifica interna.

La ricostruzione dei fatti Ã¨ ancora in corso e molti passaggi restano da chiarire. Il docente, secondo quanto appreso, riporta ancora il quotidiano, non sarebbe attualmente in servizio e risulterebbe sospeso dall’attivitÃ didattica. Non Ã¨ chiaro al momento se si tratti di un provvedimento disciplinare interno o di una misura temporanea adottata in attesa di accertamenti piÃ¹ approfonditi.

Contattato dal giornale, il dirigente scolastico non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulla vicenda, non confermando nÃ© smentendo la sospensione del suo collaboratore. “Una questione delicatissima – ha detto al telefono quando La Nazione lo ha interpellato – dai contorni ancora tutti da delineare. Non possiamo che mantenere il massimo riserbo a tutela della ragazza in attesa che termini l’istruttoria a chiarimento della vicenda”.

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