Malore in palestra, 52enne muore davanti alla moglie

Doveva essere un normale allenamento serale, ma si Ã¨ trasformato in tragedia

MercoledÃ¬ 11 marzo 2026 Gabriele Frizzo, ingegnere di 52 anni residente a Selvazzano Dentro (Padova), Ã¨ morto dopo aver accusato un improvviso malore mentre si allenava in palestra insieme alla moglie, riferiscono “PadovaOggi” e “Il Gazzettino”.

Il malore e il decesso

Lâ€™uomo si Ã¨ accasciato a terra intorno alle 21.30 davanti ad altri sportivi presenti. Immediato lâ€™allarme ai soccorsi: i presenti hanno iniziato le manovre di rianimazione con il defibrillatore, guidati dalla centrale operativa del Suem 118. I tentativi sono proseguiti anche dopo lâ€™arrivo dellâ€™ambulanza, ma purtroppo per il 52enne non câ€™Ã¨ stato nulla da fare.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, Frizzo non soffriva di patologie particolari e al momento non Ã¨ noto se sarÃ disposta lâ€™autopsia. La notizia del decesso si Ã¨ diffusa rapidamente, lasciando sgomenta la comunitÃ locale e amici che ne ricordano le qualitÃ umane e professionali.

www.corriereadriatico.it