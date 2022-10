Biden: gli stati USA sono 54

di Giuseppina Perlasca – scenarieconomici.it – Può un Presidente del Consiglio italiano sbagliare in numero delle Regioni? No, o almeno non dovrebbe. Può un presidente degli USA sbagliare il numero degli Stati nella Federazione? No, o almeno non dovrebbe. Invece il lucido presidente Joe Biden, parlando delle ultime elezioni di Midter (2018) ha affermato che .. gli stati degli USA sono 54!! Sentire per credere

Joe Biden said he’s been to 54 states Jesus Help us all pic.twitter.com/JajQxUtYq8 — Terrence K. Williams (@w_terrence) October 29, 2022

Ora, prima che qualcuno faccia il saputello, ricordo che gli Stati USA sono 50 , a cui si aggiungono i territori di Guam, Isole Vergini e Portorico che NON sono stati e, infatti, non eleggono nessun senatore e il Distretto di Columbia, dove si trova Washington, che NON è uno stato (anche se vi era la proposta di trasformalo), ma un territorio sottoposto a giurisdizione del Congresso. Durante la Seconda Guerra Mondiale gli Stati erano 48 perché questa qualifica è stata raggiunta da Alaska e Hawaii solo nel 1959.

Comunque non preoccupatevi: il presidente Biden è LUCIDISSIMO, sa esattamente quello che dice, è perfettamente in grado di gestire una potenza nucleare, di decidere se schiacciare il pulsante di lancio dei missili con testate atomiche. Magari sarebbe anche pronto a sacrificare per le sue idee qualche stato USA, magari quei quattro in più che ha aggiunto…

