Ministro danese ai cittadini: limitare i consumi energetici

Ministro dell’Energia danese invita a limitare consumi: “Evitare di usare veicoli se non necessario”

Il ministro dell’Energia della Danimarca, Lars Aagaard, ha lanciato un appello ai cittadini affinchÃ© evitino di usare i propri veicoli, se non strettamente necessario, per limitare i consumi energetici in una fase critica a livello globale per quanto riguarda le forniture di petrolio.

“Se potete, fate a meno del vostro veicolo a quattro ruote in qualsiasi modo”, ha detto Aagaard, secondo cui “se c’Ã¨ un consumo energetico di cui potete fare a meno – se non Ã¨ strettamente necessario guidare un’auto – allora non fatelo”. “Se noi danesi riusciremo a risparmiare energia nel prossimo futuro, ciÃ² avrÃ due effetti positivi”, ha osservato il ministro: “in primo luogo, si farÃ sentire sui portafogli privati. E in secondo luogo, puÃ² aiutare a far durare piÃ¹ a lungo le nostre riserve”.

La guerra in Medio Oriente sta causando la “piÃ¹ grande interruzione dell’approvvigionamento nella storia del mercato petrolifero globale”, costringendo i produttori di petrolio del Golfo a tagliare la produzione. Lo indica l’Agenzia internazionale per l’energia. Nel suo ultimo report mensile, l’Aie riferisce che la produzione di greggio Ã¨ attualmente in calo di almeno 8 milioni di barili al giorno, con ulteriori 2 milioni di barili al giorno bloccati relativi ai prodotti petroliferi, inclusi i condensati, un volume pari a quasi il 10% della domanda mondiale.

