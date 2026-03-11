Zelensky: “il mondo non è pronto per la Terza guerra mondiale”

Zelensky: “L’Europa e il mondo non sono pronti per la Terza guerra mondiale”

“Ora l’Iran attacca altri Paesi del Medio Oriente. Ci sono già molte perdite, è comprensibile che questo rappresenti il rischio maggiore che il mondo abbia vissuto negli ultimi anni, perché potrebbe essere la Terza Guerra Mondiale, e noi ci troveremmo coinvolti”, ha dichiarato in un’intervista Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

“Il mondo non è preparato dal punto di vista tecnico. Non è abbastanza preparata l’Europa. Solo alcuni Paesi. Per esempio, i tedeschi sono molto rapidi, ma non basta. Non c’è abbastanza tempo quest’anno per essere preparati a queste sfide. Penso che il mondo non sia pronto per una guerra mondiale perché una guerra mondiale non sarà solo droni e missili. Ci saranno le forze di terra, con offensive di terra e un numero globale di perdite”.

tgcom24.mediaset.it