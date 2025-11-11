Schiaffo all’UE: Londra non pagherà 6,75 miliardi “per il fondo difesa”

LONDRA, 11 NOV – Il governo britannico di Keir Starmer ha risposto picche alla richiesta della Commissione europea di pagare un contributo fino a 6,75 miliardi di euro per aderire al fondo comune europeo per la difesa denominato Security Action for Europe program, o Safe. Lo riferisce Bloomberg.

Il no di Starmer minaccia di rallentare il ‘reset’ con Bruxelles e d’indebolire la prospettiva di una risposta “dissuasiva” congiunta alla Russia in tema di riarmo. Secondo i media ucraini, il premier laburista non è riuscito nei giorni scorsi a incontrare Ursula von der Leyen, alla CoP30 in Brasile, per negoziare una revisione al ribasso della cifra. (ANSA)

