Hormuz, marina Usa: “Respinte richieste di scortare navi”

Hormuz, marina Usa: “Respinte le richieste di scortare navi, rischio di raid iraniani troppo elevato”

La Marina americana ha respinto diverse domande, descritte come “quotidiane”, da parte di compagnie di navigazione che chiedevano di essere scortate lungo lo Stretto di Hormuz. A riferirlo Reuters.

Per la Us Navy, infatti, “la minaccia di attacchi iraniani è ancora troppo alta”. Tuttora, secondo i funzionari militari statunitensi, l’opzione di accompagnare imbarcazioni commerciali attraverso il collo di bottiglia mediorientale è “in fase di valutazione”.
