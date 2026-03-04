Trump: ‘se necessario la Marina Usa scorterÃ  petroliere nello stretto di Hormuz’

WASHINGTONÂ – Donald Trump annuncia che “se sarÃ necessario gli Stati Uniti scorteranno tutte le petroliere nello stretto di Hormuz”. In un post su Truth, il presidente americano ha ordinato, “con effetto immediato”, “allo United States Development Finance Corporation di fornire, a un prezzo molto ragionevole, un’assicurazione contro i rischi politici e garanzie per la sicurezza finanziaria di tutto il commercio marittimo in particolare energetico, che attraversa il Golfo”.

“Questo sarÃ disponibile per tutte le compagnie di navigazione”, ha aggiunto Trump. “Se necessario, la Marina degli Stati Uniti inizierÃ a scortare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz il prima possibile. In ogni caso, gli Stati Uniti garantiranno il libero flusso di energia nel mondo. La potenza economica e militare degli Stati Uniti Ã¨ la piÃ¹ grande sulla terra, ulteriori azioni saranno intraprese in futuro”, ha concluso Trump. (ANSA)