Confesercenti: ‘rischio stangata da 6,9 miliardi da carburanti e 7,1 dalle bollette’

ROMA, 11 MAR – Con i rincari per carburanti, elettricitÃ e gas il rischio Ã¨ di una “stangata da 14 miliardi”, con “circa 6,9 miliardi di rincari dai carburanti e 7,1 miliardi dalle bollette”, un aggravio che “cancellerebbe il beneficio del Dl Bollette per le imprese”.Â La stima Ã¨ di Confesercenti che avverte: “Le ricadute si estenderebbero all’intera economia”.
“Le famiglie, ma anche le imprese, rischiano di pagare un conto pesantissimo, mentre l’erario incasserebbe un extragettito Iva consistente”, commenta il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi: “Ãˆ una dinamica che va corretta: almeno una parte di queste risorse deve essere restituita per attenuare l’impatto dei rincari su consumi, attivitÃ economiche e crescita”. (ANSA).