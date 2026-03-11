Confesercenti: ‘rischio stangata da 6,9 miliardi da carburanti e 7,1 dalle bollette’

ImolaOggi ECONOMIA, News 2026

stato di emergenza per la crisi energetica

ROMA, 11 MAR – Con i rincari per carburanti, elettricitÃ  e gas il rischio Ã¨ di una “stangata da 14 miliardi”, con “circa 6,9 miliardi di rincari dai carburanti e 7,1 miliardi dalle bollette”, un aggravio che “cancellerebbe il beneficio del Dl Bollette per le imprese”.Â La stima Ã¨ di Confesercenti che avverte: “Le ricadute si estenderebbero all’intera economia”.

“Le famiglie, ma anche le imprese, rischiano di pagare un conto pesantissimo, mentre l’erario incasserebbe un extragettito Iva consistente”, commenta il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi: “Ãˆ una dinamica che va corretta: almeno una parte di queste risorse deve essere restituita per attenuare l’impatto dei rincari su consumi, attivitÃ  economiche e crescita”. (ANSA).

Articoli correlati

Von der Leyen

Energia, “il vero errore strategico Ã¨ continuare a far parte dell’UE”

Von der Leyen

Von der Leyen “Errore strategico voltare le spalle all’energia nucleare”

Von der Leyen

Von der Leyen: ‘in UE costo dell’elettricitÃ  troppo alto’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *