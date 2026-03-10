Ucraina e Iran, Conte: ‘lavoriamo a una risoluzione unitaria progressista’

ROMA, 10 MAR – “Noi del M5s stiamo lavorando” per una risoluzione unitaria su Ucraina e Iran. “Adesso sentirÃ² anche gli altri leader” progressisti, “li ho giÃ sentiti. Io sarei davvero favorevole a una risoluzione unitaria perchÃ© in questo momento l’emergenza Ã¨ tale e la situazione Ã¨ cosÃ¬ complicata che spetta alle forze progressiste esprimere un’unitarietÃ di indirizzo politico che serve anche per orientare il dibattito e dare un segno a questa maggioranza assolutamente confusa”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte a margine di un evento a Roma. (ANSA).