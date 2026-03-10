Roma, tenta di borseggiare una poliziotta: arrestato rumeno

“Preda” decisamente sbagliata. A Roma un uomo ha cercato di borseggiare una giovane donna su un autobus di linea, ma la vittima Ã¨ un’agente della polizia che aveva da poco terminato il turno di servizio. La donna lo ha subito rincorso per strada, Ã¨ riuscita a fermarlo e a mettergli le manette ai polsi.

Siamo all’altezza di Piazza Venezia, sull’autobus 64, una delle linee piÃ¹ frequentate da turisti e pellegrini in visita nella Capitale. La donna ha subito avvertito un movimento sospetto alle sue spalle e, voltandosi, si Ã¨ accorta che l’uomo stava frugando nella sua borsa. Sorpreso, l’uomo, un 40enne rumeno, Ã¨ fuggito balzando giÃ¹ dal mezzo alla prima fermata. Ma la giovane agente dopo essersi qualificata, gli ha intimato l’alt lanciandosi all’inseguimento tra la folla. La fuga si Ã¨ conclusa dopo pochi metri, anche grazie all’intervento di una pattuglia della polizia locale allertata dall’agente, che alla fine ha arrestato l’uomo per furto aggravato. tgcom24.mediaset.it

