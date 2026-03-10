Oristano, violenza sessuale su 70enne: arrestato nordafricano

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Oristano hanno arrestato in flagranza un cittadino straniero senza fissa dimora, ritenuto responsabile di violenza sessuale ai danni di una donna della provincia di Oristano. Ha avvicinato la donna di 70 anni mentre rientrava a casa, l’ha baciata e poi ha tentato un approccio sessuale.

E’ accaduto venerdÃ¬ scorso lungo la strada tra Torregrande e Cabras, nell’Oristanese. L’arrestato Ã¨ un un cittadino nordafricano di 42 anni, dipendente di una ditta che effettua lavori nel settore dell’edilizia.

La vittima Ã¨ stata trasportata in ospedale sotto choc. A far scattare l’allarme Ã¨ stata la segnalazione ricevuta da un passante, che aveva sentito le urla della donna.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri che hanno bloccato il 42enne proprio mentre tentava ancora di abbracciare la donna.

Sul posto sono anche intervenuti i medici del 118 con un’ambulanza. Il 42enne Ã¨ stato portato in caserma. Oggi l’arresto Ã¨ stato convalidato, l’uomo si trova nel carcere oristanese di Massama.

www.rainews.it