Malore improvviso, morto docente di 52 anni

IDRO. “ Lo ricordiamo con profonda gratitudine e affetto per la passione, la professionalità e l’umanità che per oltre vent’anni ha saputo trasmettere agli studenti e ai colleghi del nostro Istituto”. Lutto nel mondo della scuola e della ristorazione bresciana per la scomparsa a 52 anni dello chef Dino Filippi. A ricordarlo sono i colleghi e i suoi studenti.

Era docente di cucina nella sezione alberghiera dell’Istituto Perlasca di Idro. Nei giorni scorsi era stato colto da un malore improvviso e immediatamente era stato portato in ospedale. Nonostante in tentativi dei medici di salvargli la vita, purtroppo, il cuore di Filippi si è fermato.

Originario di Gardone Valtrompia era molto conosciuto per la professionalità e l’attenzione rivolta all’insegnamento. “L’intera comunità scolastica si stringe con sincera vicinanza alla sua famiglia” viene riportato in un post scritto dall’Istituto Perlasca di Idro dove insegnava.

Dino Filippi lascia la moglie Donatella e due figli. Il funerale si terrà martedì 10 marzo alle 15 alla Basilica di Santa Maria degli Angeli a Gardone Val Trompia.

