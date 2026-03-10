Iran, Trump: “La guerra è praticamente finita”

Donald Trump

La guerra con l’Iran “è praticamente finita”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un’intervista telefonica con il corrispondente della CBS, Weijia Jiang. Il pèresidnete ha aggiunto: “Loro (l’Iran) non hanno una marina, non hanno comunicazioni, non hanno un’aeronautica”. Trump ha aggiunto, nell’intervista telefonica, che il conflitto è “molto avanzato” rispetto al calendario di quattro-cinque settimane precedentemente fissato.

Riguardo allo Stretto di Hormuz, ha detto che sta “considerando di prenderne il controllo” e ha avvertito l’Iran: “Hanno sparato con tutto quello che avevano a disposizione, ed è meglio che non provino a fare nulla, altrimenti sarà la fine di quel Paese”.  AGI

