Golfo, crolla produzione di petrolio: persi 6 milioni di barili al giorno

Golfo sotto le bombe, la produzione di petrolio crolla: persi 6 milioni di barili al giorno

I tagli alla produzione petrolifera in Medio Oriente si intensificano di giorno in giorno. Le raffinerie sono sotto il fuoco iraniano e la circolazione delle petroliere Ã¨ ostacolata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz ordinata da Teheran. Diverse compagnie petrolifere si sono giÃ appellate alla “force majeure”, clausola che permette loro di ovviare agli obblighi commerciali che dovrebbero rispettare da contratto.

Non solo. Secondo un’analisi di Bloomberg, i Paesi del Golfo avrebbero giÃ ridotto la produzione di greggio di oltre 6 milioni di barili al giorno. In particolare, l’Arabia Saudita produce 2-2,5 milioni di barili in meno quotidianamente. La produzione negli Emirati Arabi Uniti Ã¨ calata di 500mila-800mila barili, il Kuwait di 500mila e l’Iraq di 2,9 milioni al giorno.

tgcom24.mediaseti.it