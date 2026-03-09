Usa minacciano Russia: ‘stop informazioni all’Iran o conseguenze’

Gli Stati Uniti avvertono la RUSSIA: “Basta con i dati sugli obiettivi dell’IRAN o dovrete affrontare le conseguenze”

L’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, ha dichiarato di aver chiesto direttamente (o “comunicato con fermezza”) ai funzionari russi di non condividere informazioni di intelligence con l’Iran.

CiÃ² Ã¨ avvenuto mentre continuavano ad arrivare segnalazioni e valutazioni dell’intelligence statunitense secondo cui la Russia avrebbe fornito all’Iran informazioni sensibili, come dati di targeting su risorse militari statunitensi, posizioni di navi da guerra, personale, radar o sistemi di comunicazione in Medio Oriente, per assistere Teheran durante il conflitto attivo che coinvolge attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran.

https://x.com/Globalsurv/status/2030668140850426350