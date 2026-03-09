Trump: ‘sono piÃ¹ popolare che mai. Iran tigre di carta’

Sono piÃ¹ popolare che mai. Quello che stiamo facendo Ã¨ una cosa molto Maga perchÃ© altrimenti non avremmo un paese, saremmo colpiti. Maga vuole salvare l’America”. Donald Trump respinge cosÃ¬, in un’intervista a Abc, le critiche e i dubbi sollevati da alcuni suoi sostenitori di vecchia data per l’operazione in Iran.

Iran Ã¨ “una tigre di carta, non lo era una settimana fa. Stavano per attaccare. Il loro piano era attaccare l’intero Medio Oriente e conquistare l’intero Medio Oriente”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Abc senza escludere l’invio di forze speciali per sequestrare l’uranio arricchito dell’Iran. “Tutte le opzioni sono sul tavolo. Tutte”, ha ribadito il presidente.Â ANSA