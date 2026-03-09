Trump: ‘aumento dei prezzi del petrolio Ã¨ piccolo inconveniente’

L’aumento dei prezzi della benzina Ã¨ un “piccolo inconveniente. Sapevo esattamente che sarebbe successo, ma la cosa positiva Ã¨ che abbiamo affondato 44 delle loro navi e abbiamo messo fuori uso tutte le loro comunicazioni e telecomunicazioni. I loro sistemi antiaerei sono andati”.

Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Abc rispondendo a una domanda sull’aumento dei prezzi del petrolio in seguito alla campagna in Iran. “Non hanno assolutamente alcuna difesa. Hanno solo la possibilitÃ  di parlare”, ha messo in evidenza.

“Non so, non faccio mai previsioni. Tutto quello che posso dire Ã¨ che siamo in anticipo sui tempi previsti, sia in termini di letalitÃ  che si tempistica”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Abc rispondendo a chi gli chiedeva di prevedere quanto sarebbe durata la guerra. ANSA

