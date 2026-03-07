Ladrocinio di bambini. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 7 marzo 2026

LADROCINIO DI BAMBINI: UN PECCATO MORTALE

PIAZZA LIBERTÃ€, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia,Â ritorna questa sera, sabato 7 marzo 2026 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta..

Continueremo a parlare della espropriazione dei figli, del ladrocinio di bambini e di quale sia la cosa piÃ¹ efficace che possiamo fare per contrastare lâ€™immarcescibile questione omertosa e mafiosa perpetrata da certo giudiciume e dalla filiera del male.

Questa puntata vi darÃ la conferma di quello che diciamo da anni e cioÃ¨ che lâ€™obiettivo di questoÂ fenomeno criminoso, criminogeno e criminale Ã¨Â la distruzione della famiglia.

Lâ€™AutoritÃ usa il suo potere per uno scopo diverso da quello previsto; emette atti di facciata per coprire carenze istruttorie; usa misure discrezionali per finalitÃ economiche, politiche e ideologiche; aggira norme tecniche e procedurali; utilizza un atto amministrativo per ottenere un risultato non consentito e soprattutto contrario al principio dellâ€™interesse superiore del minore; esercita la sua funzione in modo formalmente corretto, ma sostanzialmente distorto.

Come si evince, in questo ladrocinio di bambini, dove si uccidono la veritÃ e la libertÃ , e si distruggono le famiglie, â€˜ognuno fa quello che vuole e nessuno quello che deveâ€™. Eâ€™ terra di nessuno. Non solo non esiste lo Stato di diritto, ma non esiste neanche il diritto.

In questa branca dellâ€™ordinamento giudiziario a sÃ© stante, distante e distaccata dal Tribunale Ordinario, nessuno rende conto a nessuno, vale solo il principio del Marchese del Grillo: io sono io e voi non siete un cazzo!