Iran: ‘Paesi europei obiettivi legittimi se si uniscono all’aggressione’

Se un Paese “si unisce ad America e Israele nell’aggressione contro l’Iran, diventerÃ un obiettivo legittimo per la rappresaglia iraniana”

E’ l’avvertimento ai Paesi europei lanciato dal viceministro degli Esteri iraniano Majid Takht-Ravanchi in un’intervista a France 24 rilanciata dal Guardian. Il viceministro ha affermato che i funzionari iraniani avevano “negoziato in buona fede” con gli Usa prima che Washington decidesse di attaccare.

“Non ci fidiamo degli americani. Non solo ci hanno tradito, ma hanno tradito anche la diplomazia”, ha sottolineato descrivendo le ultime mosse di Teheran come difensive e affermando che “questa guerra ci Ã¨ stata imposta” da Stati Uniti e Israele. (ANSA)