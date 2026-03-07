Iran: ‘Paesi europei obiettivi legittimi se si uniscono all’aggressione’

ImolaOggiESTERI, News 2026, Vetrina

ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi

Se un Paese “si unisce ad America e Israele nell’aggressione contro l’Iran, diventerÃ  un obiettivo legittimo per la rappresaglia iraniana”

E’ l’avvertimento ai Paesi europei lanciato dal viceministro degli Esteri iraniano Majid Takht-Ravanchi in un’intervista a France 24 rilanciata dal Guardian. Il viceministro ha affermato che i funzionari iraniani avevano “negoziato in buona fede” con gli Usa prima che Washington decidesse di attaccare.

“Non ci fidiamo degli americani. Non solo ci hanno tradito, ma hanno tradito anche la diplomazia”, ha sottolineato descrivendo le ultime mosse di Teheran come difensive e affermando che “questa guerra ci Ã¨ stata imposta” da Stati Uniti e Israele. (ANSA)

Articoli correlati

difesa missilistica Usa Golfo

Golfo, colpiti 4 gioielli della difesa missilistica Usa

Costa

UE, Costa: “l’Iran minaccia la sicurezza internazionale”

Iraq, incendio a struttura logistica Usa KBR

Iraq, grave incendio a struttura logistica Usa KBR

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *