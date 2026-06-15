Mara Carfagna attacca Vannacci: “raglio di un asino”

“Il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri, uomini e donne sono uguali, non c’è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri e quindi devono essere tutti soggetti alle stesse regole. Un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce: questa è la vera parità”.

Così il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, a margine dell’Assemblea costituente del partito in corso a Roma.

Prontamente è intervenuta su X Mara Carfagna (ex showgirl, segretaria di Noi Moderati)

“Conosciamo il gioco di Vannacci e non cadremo nelle sue provocazioni argomentando la nostra contrarietà alle sue squallide affermazioni sul femminicidio, che offendono innanzitutto la memoria di centinaia di donne uccise da una cultura retrograda e sessista. Gli diciamo solo di rassegnarsi: il reato di femminicidio esiste e non sarà certo lui a cancellarlo dal codice penale.

Magari il generale è abituato a comandare in caserma, ma in democrazia bisogna fare i conti con l’opinione dei cittadini e delle cittadine: le italiane non consentiranno passi indietro nel contrasto alla violenza di genere e al sessismo. Il raglio di un asino non cancellerà una battaglia di civiltà.”

https://x.com/mara_carfagna/status/2066195380023275851

Molti utenti hanno commentato scrivendo che non è necessario insultare per esprimere le proprie idee.

Altrettanti, hanno scritto che voteranno Vannacci.

La Carfagna ha ottenuto il risultato opposto a quello che si aspettava.