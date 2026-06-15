Schlein: ‘Meloni ha giurato sulla Costituzione antifascista’

“Mi chiedo se sia normale che la presidente del Consiglio ieri, davanti a una manifestazione in cui il leader dei neofascisti ha detto di essere pronto ad assaltare il Parlamento, non abbia detto una parola e questa mattina si sia svegliata attaccando l’antifascismo”.

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo a Repubblica delle Idee a Bologna, riferendosi alle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni sulla fiera Più Libri Più Liberi.

“Anche Giorgia Meloni ha giurato sulla Costituzione e la Costituzione è antifascista – ha aggiunto – . Nel garantire la libertà di manifestazione del pensiero non considera il fascismo un’opinione, ma lo mette al bando”, ha affermato. “Viviamo in un Paese che ha una Costituzione scritta da chi ha fatto la Resistenza per liberarci dal regime fascista e dall’occupazione nazista”, ha concluso la segretaria del Pd. ANSA

NOTA di IO: ANTIFASCISMO – Il totalitarismo è l’imposizione di un’ideologia, a prescindere dalla realtà dei fatti.