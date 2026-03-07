Golfo, colpiti 4 gioielli della difesa missilistica Usa

Le immagini satellitari non mentono: quattro coordinate e quattro siti di attacco confermati

di The Islander – Quattro dei gioielli della corona americana nella difesa missilistica â€“ il sistema Terminal High Altitude Area Defense (TDA), il radar AN/TPY-2â€¦ gli occhi dell’intera architettura di difesa aerea del Golfo â€“ sono stati colpiti, carbonizzati e, in almeno un caso, confermati distrutti. Il Pentagono non lo confermerÃ . Ovviamente no. “Per motivi di sicurezza operativa, non commenteremo lo stato di capacitÃ specifiche nella regione”. Questo Ã¨ il riflesso istituzionale di un impero che ha appena subito uno shock strategico che non sa come spiegare al popolo americano. Quindi, aiutiamolo a farlo per loro, va bene?

I quattro punti di impatto

Arabia Saudita. Base aerea Prince Sultan… coordinate 24.074218, 47.681327. 1 marzo 2026. Le immagini satellitari hanno catturato il fumo che si levava dal complesso radar. La tenda che proteggeva l’antenna AN/TPY-2 â€“ quell’insostituibile, mostruoso sistema di sorveglianza a banda X che era puntato a nord-est verso l’Iran fino a gennaio â€“ era gravemente carbonizzata. Detriti sparsi sul sito. Il sistema che avrebbe dovuto monitorare il fuoco iraniano in arrivoâ€¦ Ã¨ stato il primo a bruciare.

Emirati Arabi Uniti, Al Ruwais â€” 24.06.1942, 52.717.325. Diverse strutture sono state colpite direttamente. Sono stati colpiti i rifugi per veicoli e gli alloggiamenti specializzati costruiti per i rimorchi radar. Gli edifici adiacenti a dove era stazionato l’AN/TPY-2 sono stati danneggiati. L’Iran ha affermato che il radar Ã¨ stato distrutto. Il solo componente radar dell’AN/TPY-2 ha un valore di 500 milioni di dollari. Mezzo miliardo di dollari. Per unitÃ . Sparito.

Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi â€” 24.677595, 54.697818. Base aerea di Al Dhafra. Edifici e tende ammassati all’interno del complesso, gravemente danneggiati. La base Ã¨ stata colpita di nuovo giorni dopo. La logica operativa dell’Iran non era quella del “spara e prega”. Era metodica, sequenziale… chirurgica.

Giordania. Base aerea di Muwaffaq Salti â€” 31.801428, 36.758280. A oltre 800 chilometri dal suolo iraniano. Il radar THAAD qui non Ã¨ stato solo danneggiato. Secondo le immagini satellitari scattate il 2 marzo, detriti circondano un radar AN/TPY-2 annerito. Annerito. Confermato il colpo. Confermato la distruzione. Un sistema di cui i giordani avevano preso possesso solo di recente, appena posizionato, appena operativo… neutralizzato nei primi giorni del conflitto. Lo specialista di munizioni NR Jenzen-Jones dell’Armament Research Services ha dichiarato alla CNN: “Il radar AN-TPY/2 Ã¨ essenzialmente il cuore della batteria THAAD, consentendo il lancio di missili intercettori e contribuendo a un quadro di difesa aerea in rete”. Il cuore recisa.

L’aritmetica della vulnerabilitÃ americana

Ecco ciÃ² che la cronaca tradizionale non riesce a riassumere in un singolo paragrafo, quindi lo faremo noi.

Gli Stati Uniti gestiscono otto batterie THAAD in totale. Sette operative. Due di queste sette erano giÃ state impegnate in Israele prima del lancio di un singolo missile iraniano il 28 febbraio. Due sistemi in Israele. Uno in Corea del Sud. Uno a Guam. Rimangono… tre batterie per coprire il resto del mondo. Tre. L’Indo-Pacifico. Il Golfo. Gli stessi Stati Uniti continentali.

E ora quattro sistemi radar THAAD, gli insostituibili centri nevralgici che fanno funzionare le batterie, sono stati colpiti in tutta la Penisola Arabica. Prince Sultan. Al Ruwais. Abu Dhabi. Muwaffaq Salti. Anche se i lanciatori fossero sopravvissuti, e le prove suggeriscono che non siano rimasti tutti intatti, una batteria THAAD senza il suo radar AN/TPY-2 non puÃ² colpire i bersagli. Ãˆ un ammasso di tubi inerti nel deserto. Tubi inerti costosi.

Traduzione? L’Iran non ha cercato di intercettare il THAAD. Non ha lanciato abbastanza missili per esaurire gli intercettori (sebbene quella strategia funzionasse giÃ dalla guerra di dodici giorni del giugno 2025, quando gli Stati Uniti bruciarono circa il 25% dell’intero arsenale di intercettori THAAD in meno di due settimane). Questa volta, l’Iran ha accecato il sistema. Ha rimosso gli occhi e ha reso l’intera architettura a strati non solo degradata, ma anche operativamente compromessa in piÃ¹ teatri contemporaneamente.

https://x.com/IslanderWORLD/status/2030101582835073297