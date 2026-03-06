Giornalista ucraino alla UE: “congratulazioni, idioti”

Anatolij Sharij, giornalista ucraino e oppositore di Zelensky, scrive su X: “La dichiarazione di Zelensky, secondo cui avrebbe consegnato l’indirizzo di Orbán alle Forze armate ucraine perché Orbán sta bloccando un regalo da 90 miliardi di dollari, dimostra che questo assassino completamente squilibrato ha completamente perso la testa.

Per molto tempo, tutto questo è stato reso possibile dagli sciocchi europei che si sono lasciati derubare da lui. Ora, questo squilibrato sta sostanzialmente minacciando di uccidere Orbán, uno dei leader dell’Unione Europea.

Si può pensare ciò che si vuole su Orbán (come ha detto oggi il leader dell’opposizione ungherese), ma minacciare un leader europeo perché blocca l’ennesima ingente elargizione di denaro è troppo anche per il più estremista dei fanatici.

Ebbene, l’Unione Europea ha fatto un ottimo lavoro nel coltivare un regime veramente terroristico.

Congratulazioni, idioti.”

https://x.com/anatoliisharii/status/2029647635926401440