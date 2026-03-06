Famiglia del bosco, tribunale: allontanare la madre e separare i bambini

VASTO, 06 MAR – Il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha deciso di allontanare la mamma dei bambini del bosco dalla casa famiglia nella quale le era concesso di stare insieme con i piccoli e di separare anche i minori. Lo ha confermato l’avvocato della famiglia, Marco Femminella, prima di entrare nella casa famiglia dove oggi Ã¨ in programma la perizia psicologica sui bambini.

“C’Ã¨ un’ordinanza di un tribunale che ha una sensibilitÃ talmente alta che noi abbiamo apprezzato – spiega – che, in pieno svolgimento della consulenza, ha deciso di allontanare i bambini e separare la madre”.

“Probabilmente questa consulenza, avrebbe detto Andreotti, non andava bene come stava andando, cosÃ¬ l’abbiamo interrotta”, ha chiosato l’avvocato visibilmente irritato dalla decisione dei giudici.

Non Ã¨ chiaro a questo punto se i test psicologici sui minori saranno effettuati nella struttura protetta o se, invece, in un altro luogo, come inizialmente chiesto anche dallo stesso team legale che segue la coppia anglo-australiana. La perizia Ã¨ in programma oggi e domani. (ANSA)

