Si fa pagare visite specialistiche in ospedale, arrestato ortopedico

BOLOGNA, 05 MAR – I carabinieri del Nas di Parma hanno arrestato in flagranza di reato, all’ospedale di Guastalla in provincia di Reggio Emilia, un medico ortopedico sorpreso mentre stava ricevendo il compenso di una visita specialistica direttamente da un paziente. Lo riporta il Resto del Carlino.

Sono state formulate due ipotesi di reato per lo specialista, che ha alle spalle una lunga attivitÃ e ricopre un ruolo di dirigente.

Una Ã¨ il peculato: secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il medico avrebbe fatto visite intramoenia a diverse persone senza passare dal circuito sanitario pubblico e si sarebbe appropriato dei pagamenti dei pazienti, facendosi dare da loro il corrispettivo in contanti. Le visite, quindi, non sarebbero state saldate tramite il passaggio allo sportello Cup.

L’altro reato formulato Ã¨ il falso in atto pubblico: nel registro delle prestazioni mediche sarebbe stata omessa l’attivitÃ svolta. Il giudice ha convalidato l’arresto, ha deciso di applicare la sospensione dall’attivitÃ medica per un anno e ha rimesso il primario in libertÃ . (ANSA)