Missili sul Bahrein, colpito impianto petrolifero

La Bahrain Petroleum Company, BAPCO, Ã¨ in fiamme
BAPCO Ã¨ la raffineria che elabora praticamente tutta la produzione petrolifera nazionale del Bahrein, situata su un’isola di 800 chilometri quadrati che ospita anche la Naval Support Activity Bahrein, il quartier generale della Quinta Flotta degli Stati Uniti.
Continuano a piovere missili su Bahrein ed Emirati Arabi Uniti. Come riporta la testata israeliana N12, per la prima volta dall’inizio del conflitto una raffineria di petrolio in Bahrein sarebbe stata colpita. Contemporaneamente, numerosi testimoni hanno riferito di una serie di esplosioni vicino all’aeroporto internazionale Zayed di Abu Dhabi.
Screen da VIDEO â–º https://t.me/letteradamosca/33592