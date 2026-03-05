Milano, rapina violenta in metro: arrestato 18enne egiziano

La zuffa e la rapina nel mezzanino della metropolitana M2 di Loreto, poi la fuga con in tasca due collanine

Nelle scorse ore per il presunto responsabile sono scattate le manette. Un ragazzo di 18 anni, cittadino egiziano e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della squadra mobile di Milano, sarebbe lui l’autore della rapina di due collanine ai danni di un 30enne avvenuta lo scorso 27 febbraio.

La rapina

Tutto è successo alle 21.15 nel mezzanino della “Verde” a Loreto. La vittima, un uomo di 30 anni, è stata avvicinatao da un ragazzo che ha cercato di strappargli le due collane d’oro che aveva al collo. Tra i due è nata una colluttazione, terminata con il furto dei preziosi e la fuga del ladro.

Il 30enne ha poi raccontato quanto accaduto agli agenti dell’Ufficio prevenzione generale in servizio presso la banchina della M2 alla stazione Centrale di Milano.

Le indagini

Il caso è passato agli agenti della Sesta sezione della squadra mobile. I detective sono arrivati al 18enne grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza delle stazioni. Nella giornata di mercoledì 4 marzo lo hanno fermato nei pressi della stazione Centrale di Milano. Il giovane, accusato di rapina, è stato accompagnato nel carcere di San Vittore a disposizione dell’autorità giudiziaria.

www.milanotoday.it