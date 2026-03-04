Turchia: “Non eravamo obiettivo del missile dell’Iran”

La Turchia “non era l’obiettivo” del missile lanciato dall’Iran e diretto verso lo spazio aereo di Ankara, prima di essere intercettato dai sistemi di difesa Nato. Lo ha riferito all’Afp un funzionario turco. “Riteniamo che fosse diretto verso una base nella parte greca di Cipro, ma che abbia deviato dalla rotta”, ha spiegato.

Munizioni balistiche sparate dall’Iran verso la Turchia sono state neutralizzate dalle unità di difesa aerea e missilistica della Nato nel Mediterraneo orientale. Lo ha detto il Ministero della Difesa Nazionale turco, e lo riporta Anadolu.