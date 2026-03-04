Ragazza svedese rapinata a Milano: arrestati tre egiziani

Milano, viale Monza, ore tre di martedÃ¬. Una ragazza svedese di 20 anni sta camminando a piedi lungo un marciapiedi nei pressi di un supermercato. Le strade sono quasi vuote. Quattro ragazzi molto giovani si avvicinano. La accerchiano con fare minaccioso e in un attimo le strappano dal collo due collanine d’oro e cercano di fuggire.

Ragazza rapinata da una gang

La giovane prende subito il telefono in mano. Chiama il 112 e chiede aiuto. Nel giro di pochissimo due volanti della polizia di Stato, dai Commissariati di Lambrate e Greco Turro, arrivano sul posto. Lei descrive i membri della gang, tutti apparentemente di origini nordafricane. Indica anche la direzione di fuga.

Tre giovanissimi arrestati

I poliziotti ne trovano tre su quattro. Sono egiziani, con precedenti penali: hanno 20, 19 e 18 anni. I tre vengono arrestati con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Per la ventenne tutto finisce con un grande spavento ma per fortuna non Ã¨ ferita.

