Trump sta massacrando il regime degli Ayatollah. PIAZZA LIBERTA’ ritorna martedÃ¬ 3 marzo 2026

Trump sta massacrando il regime degli Ayatollah

PIAZZA LIBERTÃ€, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna martedÃ¬ 3 marzo 2026 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Khameney Ã¨ stato eliminato. Sono stati intercettati Droni verso la base Gb a Cipro. Tre caccia Usa sono stati abbattuti in Kuwati da fuoco amico. Il governo iraniano ha invitato la popolazione a scendere in piazza per sostenerlo. Israele ha attaccato il Libano. A Beirut Ã¨ stato ucciso il capo dell’intelligence di Hezbollah. Ci si chiede quanto il conflitto si allargherÃ ?

Della situazione in Medio Oriente ne parliamo questa sera con il professore Giuseppe ROMEO; autore de La Nato dopo la Nato. Giuseppe Romeo Ã¨ calabrese, saggista, giornalista, avvocato, analista geopolitico. Ha insegnato Relazioni internazionali e Storia politica dellâ€™integrazione europea presso lâ€™UniversitÃ di Torino per la Scuola Universitaria Interdipartimentale di Scienze.