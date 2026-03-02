Trump: “Khamenei ha provato a uccidermi due volte”

Il presidente americano Donald Trump ha affermato che l’ayatollah Ali Khamenei ha tentato di farlo uccidere due volte, ma il tycoon si è rallegrato di aver ucciso la Guida Suprema per primo, secondo quanto riferito dall’ABC News.

Sulla morte della Guida Suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, Trump ha detto: “L’ho preso prima che lui prendesse me. Ci hanno provato due volte. Beh, l’ho preso prima io”.

“Tutti uccisi i candidati per il controllo dell’Iran”

Il presidente americano Donald Trump avrebbe detto: “L’attacco ha avuto un tale successo che ha eliminato la maggior parte dei candidati. Non sarà nessuno di quelli a cui avevamo pensato perché sono tutti morti”.

tgcom24.mediaset.it